Si alza il sipario della 34° edizione dello Charlot (Di domenica 10 luglio 2022) di Rosa Pia Greco Si terrà oggi alle ore 20, al Cinema Teatro Delle Arti, il taglio del nastro della XXXIV edizione del Premio Charlot. Il via con la mini rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che quest'anno è dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita. "Accattone" film del 1961, selezionato tra i 100 film italiani da salvare, scritto e diretto da Pasolini, è il primo dei tre lavori inseriti nella mini rassegna che lo Charlot dedica al cinema (il film sarà proiettato oggi e domani alle ore 20, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). Opera che segna l'esordio alla regia di Pasolini, Accattone può essere considerato la trasposizione cinematografica dei suoi precedenti lavori letterali. In questa pellicola insegue una sua idea di ...

