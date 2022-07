Sharon Stone | Helen Mirren | Mariah Carey ospiti dell' evento Dolce & Gabbana a Siracusa

(Di domenica 10 luglio 2022) Il weekend dedicato agli eventiha visto la presentazione di un novero di star, tra cui, Casey Affleck e Drew Barrymore. Folla di vipe grandi occasioni per celebrare l'anniversarioa linea di Alta Moda di. I due stilisti hanno sceltoper dare vita a unche difficilmente sarà dimenticato dagli abitanti di Ortigia e Marzamemi. Tra i grandie serate, si annoverano i nomi di...

Pubblicità

vogue_italia : Mariah Carey, Sharon Stone, Monica Bellucci: tutte le star alla sfilata di Dolce & Gabbana a Siracusa ?? - nontelodicomai : @chiaravillage @FlavianaBoni Raga per me sharon stone al pari di una dea. - ButterflyxQueen : RT @vogue_italia: Mariah Carey, Sharon Stone, Monica Bellucci: tutte le star alla sfilata di Dolce & Gabbana a Siracusa ?? - LegendaryTingz : RT @vogue_italia: Mariah Carey, Sharon Stone, Monica Bellucci: tutte le star alla sfilata di Dolce & Gabbana a Siracusa ?? - ciccioetna : Siracusa incanta gli ospiti vip di D&G: da Sharon Stone ad Helen Mirren tutti a bocca aperta -

Tripudio per. Poi Drew Barrymore, Monica Bellucci e la figlia Dave Cassel, Heidi Klum (e figlia), Emma Roberts, Kitty Spencer, Hellen Mirren, Drew Barrymore, Robert Lewandowski, ...In prima fila le attese celebrities: da Mariah Carey a, da Helen Mirren a Drew Barrymore, passando per Ellen Pompeo. La nostra Monica Bellucci che osserva la figlia Deva Cassel sfilare e ...Il weekend dedicato agli eventi Dolce & Gabbana a Siracusa ha visto la presentazione di un novero di star, tra cui Sharon Stone, Helen Mirren, Mariah Carey, Casey Affleck e Drew Barrymore. Folla di vi ...Deva Cassel si è sentita male poco dopo essere scesa dalla passerella. Il video mentre viene soccorsa dopo il malore è diventato virale sul web ...