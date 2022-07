Sfilata Dolce e Gabbana a Siracusa, malore per Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci si sente male e sviene dopo la passerella (Di domenica 10 luglio 2022) La tensione, l’emozione e, in più, il caldo rovente di questi giorni: sono molto probabilmente questi i motivi che hanno causato il malore di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, seduta in prima fila, durante la Sfilata di Alta Moda Donna di Dolce e Gabbana tenutasi sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. La giovane modella aveva appena sfilato con il suo look quando, all’improvviso, si è sentita male e si è accasciata a terra: “Pare un abbassamento di pressione dovuto al caldo“, scrive Fanpage che dà la notizia, confermata poi anche da un video pubblicato su Instagram da Siracusanewsofficial. Nel breve filmato, di una manciata di secondi, si vede la ragazza che viene aiutata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La tensione, l’emozione e, in più, il caldo rovente di questi giorni: sono molto probabilmente questi i motivi che hanno causato ildi, ladi, seduta in prima fila, durante ladi Alta Moda Donna ditenutasi sabato sera in piazza Duomo a. La giovane modella aveva appena sfilato con il suo look quando, all’improvviso, si è sentitae si è accasciata a terra: “Pare un abbassamento di pressione dovuto al caldo“, scrive Fanpage che dà la notizia, confermata poi anche da un video pubblicato su Instagram danewsofficial. Nel breve filmato, di una manciata di secondi, si vede la ragazza che viene aiutata a ...

