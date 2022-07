Serie A: tutti gli affari UFFICIALI (Di domenica 10 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà giovedì... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Pronti, partenza, via! Venerdì 1° luglio si apre ufficialmente la campagna trasferimenti estiva 2022, che si chiuderà giovedì...

Pubblicità

reportrai3 : Termina la serie di #Report: la più lunga della sua storia con 28 puntate. Nonostante gli attacchi siamo ancora qui… - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - MicLedda : Cazzarola ma ridatemi un Fanfani qualsiasi piuttosto che questa masnada di babbei che ai TG sembra leggano il gobbo… - Cantbe4nothing1 : @PrimeVideoIT vorrei essere un figo della madonna, mi sembra sia questo il superpotere che hanno in comune tutti quanti in questa serie - ducadalba : @ProfCampagna È l'omologazione di cui le élite hanno bisogno: eliminare identità e diversità per creare una legione… -