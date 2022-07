Serie A: Di Mara firma per la Juventus (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-08 20:30:33 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’opzione per Ángel di María (Rosario, 14-2-1988) per il Barcellona è già storia. “El Fideo” sono forti di fronte al rifiuto di Ousmane Dembl di rinnovare e alle elevate richieste finanziarie del Leeds per Raphina… ma La Juventus ha appena ufficializzato l’acquisto dell’ex giocatore del Real Madrid. Il 34enne nazionale argentino ha terminato il suo contratto ed è stato rilasciato dopo il suo periodo di successo al PSG. Di Mara sbarcò nel Parque de los Principes e sta diventando il massimo assistente nella storia del club. L’ex giocatore di Rosario Central, Benfica e Manchester United ha segnato 119 assist in 295 partite con il Paris Saint-Germain. La carriera di Di Mara a livello di club Rosario Central ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-08 20:30:33 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’opzione per Ángel di María (Rosario, 14-2-1988) per il Barcellona è già storia. “El Fideo” sono forti di fronte al rifiuto di Ousmane Dembl di rinnovare e alle elevate richieste finanziarie del Leeds per Raphina… ma Laha appena ufficializzato l’acquisto dell’ex giocatore del Real Madrid. Il 34enne nazionale argentino ha terminato il suo contratto ed è stato rilasciato dopo il suo periodo di successo al PSG. Disbarcò nel Parque de los Principes e sta diventando il massimo assistente nella storia del club. L’ex giocatore di Rosario Central, Benfica e Manchester United ha segnato 119 assist in 295 partite con il Paris Saint-Germain. La carriera di Dia livello di club Rosario Central ...

