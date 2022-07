Scherma paralimpica, l’Italia colleziona 9 medaglie in Coppa del Mondo (Di domenica 10 luglio 2022) Varsavia – Chiusura in bellezza per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo paralimpica a Varsavia. La quarta e ultima giornata di gare nella Capitale polacca, dedicata alle prove a squadre, ha portato agli azzurri ancora un oro, nella sciabola Open, e un argento nel fioretto maschile. Un primo e un secondo posto che fanno salire a nove il totale delle volte in cui il Tricolore s’è issato sul podio in una trasferta che conferma l’eccellente stato di forma del movimento italiano guidato dal Coordinatore del settore Dino Meglio, in attesa del rientro di Bebe Vio che continua il suo lavoro specifico, anche nei ritiri della Nazionale, dopo il trionfo dell’estate scorsa alle Paralimpiadi. L’oro della domenica per l’Italia è arrivato nella gara di sciabola Open, con la formula sperimentale che prevede ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 luglio 2022) Varsavia – Chiusura in bellezza pernella tappa didela Varsavia. La quarta e ultima giornata di gare nella Capitale polacca, dedicata alle prove a squadre, ha portato agli azzurri ancora un oro, nella sciabola Open, e un argento nel fioretto maschile. Un primo e un secondo posto che fanno salire a nove il totale delle volte in cui il Tricolore s’è issato sul podio in una trasferta che conferma l’eccellente stato di forma del movimento italiano guidato dal Coordinatore del settore Dino Meglio, in attesa del rientro di Bebe Vio che continua il suo lavoro specifico, anche nei ritiri della Nazionale, dopo il trionfo dell’estate scorsa alle Paralimpiadi. L’oro della domenica perè arrivato nella gara di sciabola Open, con la formula sperimentale che prevede ...

Pubblicità

ottopagine : Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino d'oro nella prova a squadre #Benevento - usatoscherma : RT @TV7Benevento: COPPA DEL MONDO DI SCHERMA PARALIMPICA. MEDAGLIA D'ORO NELLA SCIABOLA PER ROSSANA PASQUINO - - TV7Benevento : COPPA DEL MONDO DI SCHERMA PARALIMPICA. MEDAGLIA D'ORO NELLA SCIABOLA PER ROSSANA PASQUINO -… - ilvaglio1 : Scherma paralimpica: secondo oro per Rossana Pasquino in Coppa del Mondo… - ottopagine : Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino d'argento nella prova di spada #Benevento -