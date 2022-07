Scandalo al Matrimonio: La sposa dopo 3 minuti chiede il divorzio. Ecco cosa ha fatto il marito (Di domenica 10 luglio 2022) Il Matrimonio Scandalo più breve del 2019 è stato celebrato in Kuwait. La coppia protagonista dell’accaduto, che segna un nuovo record nella storia dei matrimoni lampo, ha chiesto il divorzio esattamente dopo 3 minuti dalle nozze. dopo essersi sposati davanti al giudice (che si occupa di contratti di matrimoniali) tutto sembrava filare liscio come l’olio. Poi all’uscita del palazzo però accade qualcosa. La moglie inciampa nell’abito e il marito pronuncia “stupida“. Appena la donna sente quella parola, non ci pensa su due volte. E rientra dopo esattamente tre minuti nell’aula e va dallo stesso giudice per chiedere il divorzio. Lui ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 luglio 2022) Ilpiù breve del 2019 è stato celebrato in Kuwait. La coppia protagonista dell’accaduto, che segna un nuovo record nella storia dei matrimoni lampo, ha chiesto ilesattamentedalle nozze.essersiti davanti al giudice (che si occupa di contratti di matrimoniali) tutto sembrava filare liscio come l’olio. Poi all’uscita del palazzo però accade qual. La moglie inciampa nell’abito e ilpronuncia “stupida“. Appena la donna sente quella parola, non ci pensa su due volte. E rientraesattamente trenell’aula e va dallo stesso giudice perre il. Lui ha ...

