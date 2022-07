Savoca si risveglia annerita. Ecco il panorama del centro storico dopo l'incendio

Pubblicità

CittaDellaSpezia

Il Corpo Forestale diè al lavoro per capire da dove sia partito l'incendio, di natura sicuramente dolosa., incendio minaccia il centro storico: danni ingenti a un resort FOTO - VIDEOIl Corpo Forestale diè al lavoro per capire da dove sia partito l'incendio, di natura sicuramente dolosa., incendio minaccia il centro storico: danni ingenti a un resort FOTO - VIDEO Il “caffè carmelitano”, iniziativa virtuale per un risveglio spirituale È una vista apocalittica quella che si ammira dal centro storico di Savoca , dove ieri un incendio ha minacciato per 15 ore il centro storico lambendo ...