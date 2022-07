Sarri sorride | tutto fatto per il nuovo acquisto | pagato 10 milioni di euro!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio dopo aver detto addio a Reina e Strakosha, può finalmente esultare per iltra i pali. Infatti la società biancoceleste ha chiuso per il portiere Maximiano che arriva dal Granada per 10di euro a titolo definitivo. Maximiano, Lazio, GranadaLe visite mediche sono fissate per martedì, insieme a quelle di Romagnoli. Oltre all’estremo difensore portoghese, Tare sta lavorando per portare a Roma anche Provedel. Lo Spezia chiede 4di euro mentre la Lazio starebbe pensando di inserire come contropartite Kiyine, Raul Moro o Akpa Akpro. LA CARRIERA DI MAXIMIANO Chi è Maximiano? Luís Maximiano è un portiere portoghese, classe 1999. E’ cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, è un portiere fisico, è bravo nelle uscite e ha dimostrato anche molta reattività. Maximiano, ...