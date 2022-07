“Sardina che segue la globalizzazione mercatista”. Così Fusaro umilia Santori (Di domenica 10 luglio 2022) “Quest'anno ho già raccolto: 60 grammi di marijuana”. Mattia Santori delle Sardine e consigliere comunale in quota Partito Democratico a Bologna parla Così della sua coltivazione di cannabis casalinga in un'intervista a Repubblica, nella quale chiede un passo avanti per una legge che legalizzi tale comportamento. “Non solo la consumo, ma la produco per uso personale. Non è legale? Al momento per colpa dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti equipara l'auto coltivazione allo spaccio per cui io rischio sino a 6 anni di carcere. È assurdo». Santori ha svelato di coltivare tre piantine: «Acquisto i semi da un canapaio che paga le tasse, ho comprato le mie attrezzature, e tutto questo è già legale. In questo modo so dove vanno i miei soldi. Il mercato della cannabis alimenta la criminalità organizzata. Io non voglio che il ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) “Quest'anno ho già raccolto: 60 grammi di marijuana”. Mattiadelle Sardine e consigliere comunale in quota Partito Democratico a Bologna parladella sua coltivazione di cannabis casalinga in un'intervista a Repubblica, nella quale chiede un passo avanti per una legge che legalizzi tale comportamento. “Non solo la consumo, ma la produco per uso personale. Non è legale? Al momento per colpa dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti equipara l'auto coltivazione allo spaccio per cui io rischio sino a 6 anni di carcere. È assurdo».ha svelato di coltivare tre piantine: «Acquisto i semi da un canapaio che paga le tasse, ho comprato le mie attrezzature, e tutto questo è già legale. In questo modo so dove vanno i miei soldi. Il mercato della cannabis alimenta la criminalità organizzata. Io non voglio che il ...

Pubblicità

tempoweb : Mattia #Santori svela di coltivare #cannabis, Diego #Fusaro lo annienta: “Sardina che segue la globalizzazione merc… - giannimacheda : La sardina Mattia Santori dichiara di coltivare in casa tre piantine di cannabis per uso personale. Infatti il fumo che vende è altro. - ALisimberti : RT @Paroledipaola: Nella foto tutta la parabola discendente del csn italiano. Dall'esperienza dell'Ulivo che appassionò tanti italiani, me… - BonomiAllegra : @age_of_VIRGO @repubblica No, guarda la cannabis non è il problema, è l'uso che ne fa la sardina. Se ti piacciono… - teocorbe : @Chia1690 @repubblica no io rimango da un politico perché tale è che dice queste cose... ricordo tra le altre perle… -