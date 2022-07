Sara Gama lancia l'Italia agli Europei: "Vogliamo far vedere i nostri progressi" (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Capitano coraggioso dell'Italia in campo e portavoce del calcio femminile fuori, Sara Gama confida nei progressi della Nazionale agli Europei in Inghilterra, già nell'esordio contro la Francia. Non serviranno troppi discorsi della vigilia per 'scaldare' il gruppo: "Preferisco usare le parole durante gli allenamenti o le partite per aiutare le mie compagne. Ma per il resto, gli sguardi sono sufficienti per comunicare", ha detto il 33enne difensore della Juventus in un'intervista all'AFP. "La sua prima qualità è la personalità, la capacità di essere leader in campo, di spingere le altre a non mollare mai - ha detto la pioniera Carolina Morace, 58 anni, scesa in campo con la maglia azzurra 153 volte (con 105 gol) e arrivata seconda agli ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Capitano coraggioso dell'in campo e portavoce del calcio femminile fuori,confida neidella Nazionalein Inghilterra, già nell'esordio contro la Francia. Non serviranno troppi discorsi della vigilia per 'scaldare' il gruppo: "Preferisco usare le parole durante gli allenamenti o le partite per aiutare le mie compagne. Ma per il resto, gli sguardi sono sufficienti per comunicare", ha detto il 33enne difensore della Juventus in un'intervista all'AFP. "La sua prima qualità è la personalità, la capacità di essere leader in campo, di spingere le altre a non mollare mai - ha detto la pioniera Carolina Morace, 58 anni, scesa in campo con la ma azzurra 153 volte (con 105 gol) e arrivata seconda...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ?? Sara #Gama non vede l’ora di scendere in campo ???? Il diario delle #Azzurre powered by @Fonzies_Italia… - UEFAcom_it : 'Credo di essere un esempio per le mie compagne' Sara Gama è pronta per #WEURO2022 ?????? - Agenzia_Italia : Sara Gama lancia l'Italia agli Europei: 'Vogliamo far vedere i nostri progressi' _ - infoitsport : Italia femminile, Sara Gama: 'Siamo ansiose di fare il debutto contro una squadra di prima fascia' - SMSNEWSOFFICIAL : UEFA Women’s Euro England 2022 – Sara Gama: “Vogliamo divertirci, dare il massimo e goderci ogni istante di questa… -