Sara Gama, chi è il capitano della Nazionale Italiana femminile (Di domenica 10 luglio 2022) Sara Gama, oggi capitana della Juventus e della Nazionale Italiana, ha costruito una carriera ricca di successi dentro e fuori dal campo. Esempio per tantissime ragazze che hanno scelto il calcio e che vedono nella figura della 32enne un modello da seguire, Sara è un simbolo anche nella vita di tutti i giorni. Sara Gama, chi è il capitano dell’Italia femminile Sara Gama Reggio Emilia 29-5-2019 Womens Football Friendly Match Italy – Switzerland Photo Daniele Buffa / Image Sport /InsidefotoNata a Trieste il 27 marzo 1989, Sara Gama si dimostra sin da piccola portata per il calcio. Padre congolese e mamma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022), oggi capitanaJuventus e, ha costruito una carriera ricca di successi dentro e fuori dal campo. Esempio per tantissime ragazze che hanno scelto il calcio e che vedono nella figura32enne un modello da seguire,è un simbolo anche nella vita di tutti i giorni., chi è ildell’ItaliaReggio Emilia 29-5-2019 Womens Football Friendly Match Italy – Switzerland Photo Daniele Buffa / Image Sport /InsidefotoNata a Trieste il 27 marzo 1989,si dimostra sin da piccola portata per il calcio. Padre congolese e mamma ...

Pubblicità

AzzurreFIGC : ?? Sara #Gama non vede l’ora di scendere in campo ???? Il diario delle #Azzurre powered by @Fonzies_Italia… - 24Trends_Italia : 10. Cameron Diaz - 5mille+ 11. Sara Gama - 5mille+ 12. Maximiano - 5mille+ 13. Ricky Martin - 5mille+ 14. Sergio Ol… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sara Gama è il capitano della nostra Nazionale e giocherà il suo quarto europeo - Dorian221190 : RT @AzzurreFIGC: ?? Sara #Gama non vede l’ora di scendere in campo ???? Il diario delle #Azzurre powered by @Fonzies_Italia #Nazionale ????… - cuba98w : RT @fanpage: Sara Gama è il capitano della nostra Nazionale e giocherà il suo quarto europeo -