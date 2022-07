Sanremo | turista 50enne trovato morto sulla spiaggia | forse è precipitato dalla passeggiata Giallo sulla dinamica

Pubblicità

" E' giallo aper il ritrovamento del cadavere di unfrancese sulla spiaggia tra i due porti. A segnalare la scomparsa dell'uomo, un cinquantenne, sono stati degli amici. Le ricerche hanno ...(Imperia) - E' stato trovato senza vita sulla spiaggia vicino allo stabilimento balneare Morgana ailfrancese di 50 anni di cui da alcune ore non si avevano notizie. Erano stati proprio gli amici a segnalare la scomparsa dell'uomo dando il via alle ricerche che hanno portato alla ...