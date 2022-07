(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vince la Corrida in Contrada 2022 a San, in una piazza gremita di persone,, con la canzone “O’ SOLE MIO”, secondo posto per Maria Catalano con il brano SICILIANISSIMA. Premiati anche il trio VINTAGE WHISPERS composto da Giuseppe Mercurio, Sara Stringara, Edgardo Palmieri con il brano BRIVIDO CALDO. Alla serata oltre a Giuseppe Petito e Monia Catalano (conduttori), ha partecipato portando i saluti della Parrocchia dello Spirito Santo Don Maurizio, presente alle premiazioni uno dei componenti del gruppo Benevento Centrale per la consegna a tutti i partecipanti di un CD con brani dove si racconta Benevento. Hanno partecipato alla manifestazione, ANTONIO RECARDI di BENEVENTO, con la canzone “LIBERTA’”di ALBANO–MERCURIO GIUSEPPE, SARA STRINGARA, EDGARDO PALMIERI di BENEVENTO, con ...

Fino al 17 luglio, il cartellone "È vacanza" alla Casa Gialla del QuartiereDonato -propone tra gli altri film, oltre a "Ferie d'agosto", anche "Vacanze Romane" di William Wyler, che ...La strategia sottesa al progetto ha l'obiettivo di fare delPaolo il nucleo centrale di un ... Curriculumdei membri del team (in caso di progetti presentati da più persone) ed eventuale ... San Vitale, Vilma Racioppi si aggiudica la 'Corrida in Contrada' Una nuova iniziativa culturale nella scenografica piazza San Nicola, tra le rovine dell'antico borgo di San Pietro Infine (Parco della Memoria Storica) in provincia di Caserta, distrutto durante gli e ...