San Giovanni di Ceppaloni | martedì si celebra il 25° Anniversario di Sacerdozio di Padre Robert

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandi(Bn) – Il giorno12 Luglio 2022 nella Chiesa Parrocchiale di SanBattista in Sandi(Bn), alle ore 21.00 l’Arcivescovo di Benevento Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Felice Accrocca celebrerà la Santa Messa di ringraziamento al Signore per il Sacerdote Jean MarieEsposito Mpazayino in occasione del suo 25esimodi(Benevento 12 luglio 1997, San12 luglio 2022). Dopo la Santa messa, ci sarà una piccola festa in Parrocchia per condividere la gioia cone tutta la comunità di Sane tutti gli amici e amiche di tutto il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giov… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Ponte San G… - enpaonlus : Questi piccolini vi aspettano al Rifugio ENPA di San Giovanni Valdarno! ?@baffirandagi? ?@RandagiBaffi? ?… - DarioBallini : L'appoggio qui. Che domani mattina mi sveglio di nuovo con la puzzademme' dei cassonetti AMA a San Giovanni. ???? - FedeIlSordo : @tancredipalmeri Il comune si è svegliato o si va a Sesto San Giovanni? -

il Resto del Carlino

Nel giorno in cui Maria Dorotea Di Sia avrebbe compiuto 34 anni, la giovane artista originaria di Policastro Bussentino morta in un incidente stradale nel 2014, viene ricordata aa Piro con il "Dorothy Dream Day". Dalle 18, una tavola rotonda incentrata sulla campagna di sensibilizzazione relativa alla sicurezza stradale intitolata "Resta sulla buona strada" poi ......21 agosto alle ore 18.30 sarà atteso dal Napoli presso lo stadio Diego Armando Maradona -Paolo. Per il Monza ,Stroppa schiererà la squadra con un 3 - 5 - 2 come modulo. Questa la ... San Giovanni, c’è Perovic L’opposto globetrotter Il Covid non si ferma e continua a non concedere tregua. Ormai, come del resto in tutta Italia, anche in Ciociaria la curva dei contagi ha ripreso a salire. E nei giorni scorsi si sono ..."In via Mare e via San Giovanni sono state installate reti a tutta altezza" Una segnalazione di alcuni cittadini che ci scrivono: "Abbiamo avuto modo di notare come nottetempo la pubblica amministrazi ...