Salvini “Se lavora Governo avanti anche senza M5s” (Di domenica 10 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo Draghi rischia se non fa le cose. Non mi interessano le dinamiche degli altri partiti di maggioranza. Il Governo va avanti se riesce a soddisfare le aspettative per cui è nato, e certamente non è nato per la droga libera o per dare la cittadinanza facile agli immigrati. Piuttosto, discutiamo su come togliere il Reddito di cittadinanza a chi rifiuta anche un solo lavoro, invece di accanirsi con taxisti, ambulanti e partite Iva”. Lo dice il segretartio della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, interpellato sulle prospettive del Governo in caso di uscita del M5s dalla maggioranza. Spiega Salvini: “Ci aspettiamo un supporto specifico per famiglie e imprese con una rinnovata pace fiscale. Rottamazione, stralcio, ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “IlDraghi rischia se non fa le cose. Non mi interessano le dinamiche degli altri partiti di maggioranza. Ilvase riesce a soddisfare le aspettative per cui è nato, e certamente non è nato per la droga libera o per dare la cittadinanza facile agli immigrati. Piuttosto, discutiamo su come togliere il Reddito di cittadinanza a chi rifiutaun solo lavoro, invece di accanirsi con taxisti, ambulanti e partite Iva”. Lo dice il segretartio della Lega, Matteo, intervistato dal Quotidiano Nazionale, interpellato sulle prospettive delin caso di uscita del M5s dalla maggioranza. Spiega: “Ci aspettiamo un supporto specifico per famiglie e imprese con una rinnovata pace fiscale. Rottamazione, stralcio, ...

