Salvini minaccia il governo: 'La Lega voterà solo quello che serve all'Italia, il resto a Pd e M5s' (Di domenica 10 luglio 2022) Matteo Salvini sempre più disperato ha deciso di tornare alla strategia delle bandiere, ossia stare al governo ma anche all'opposizione. "Da domani in avanti noi voteremo solo e soltanto quello che ... Leggi su globalist (Di domenica 10 luglio 2022) Matteosempre più disperato ha deciso di tornare alla strategia delle bandiere, ossia stare alma anche all'opposizione. "Da domani in avanti noi voteremoe soltantoche ...

DrApocalypse : #Conte minaccia strappo e crisi di governo un giorno sì e l'altro pure. #Salvini minaccia strappo e crisi di govern… - globalistIT : - lucadome76 : @LegaSalvini Non è vero. Un giudice potrebbe comunque espellerli se costituissero una minaccia. Salvini NON DIRE BALLE! - GervasioHya : @HuffPostItalia L'avevamo capito da un pezzo la lega uguale ai 5 stelle e Salvini come Conte minaccia e basta poi s… - LaMollyMolotov : @ansia_tw Avete delle reazioni da fuori di testa. E poi bloccarmi secondo te è una minaccia?! Ma sai che cazzo me n… -