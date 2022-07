Salvini | «Il governo? Può andare avanti anche senza M5s Ma via i ddl Ius Scholae e cannabis»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 luglio 2022) Con un’intervista a Nazione, Resto del Carlino e Giorno il leader della Lega Matteolancia alcuni messaggi ben precisi: Per la Lega ilDraghi – a differenza di quel che ha detto ancora ieri il segretario del Pd Enrico Letta – può proseguire il suo lavorose il Movimento 5 stelle deciderà di ritirare i suoi ministri; Non ci sarà un’uscita leghista in parallelo con quella del M5s, come molti avevano ipotizzato, immaginando la difficoltà pere i suoi di stare alnell’ultimo anno prima delle elezioni, con i partiti di Meloni e Conte all’opposizione; Per tutto questo peròchiede alcune cose precise: che non procedano i percorsi parlamentari dei disegni di legge su ius, e che si proceda ...