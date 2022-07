Salerno, anziana trovata morta in casa: sorella ferita è grave (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Un’anziana morta e la sorella gravemente ferita. E’ quanto scoperto all’interno di un appartamento in via San Leonardo a Salerno dai poliziotti intervenuti a seguito della richiesta di intervento di una donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie. Sul posto gli agenti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e tracce di sangue. La donna trovata senza vita aveva 91 anni, quella ferita ha 87 anni ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Salerno. Indaga la polizia, che sta cercando di far luce su quanto avvenuto. Al momento sembra potersi escludere l’uso di armi da taglio. Gli agenti della Squadra mobile stanno vagliando le varie testimonianze raccolte tra i residenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Un’e lamente. E’ quanto scoperto all’interno di un appartamento in via San Leonardo adai poliziotti intervenuti a seguito della richiesta di intervento di una donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie. Sul posto gli agenti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e tracce di sangue. La donnasenza vita aveva 91 anni, quellaha 87 anni ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di. Indaga la polizia, che sta cercando di far luce su quanto avvenuto. Al momento sembra potersi escludere l’uso di armi da taglio. Gli agenti della Squadra mobile stanno vagliando le varie testimonianze raccolte tra i residenti ...

