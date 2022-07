Salernitana, TMW: “Ecco Pirola dall’Inter” (Di domenica 10 luglio 2022) Salernitana TMW- La Salernitana lavora in entrata, dopo aver quasi chiuso per Bonazzoli dalla Sampdoria ora si attende un colpo in difesa. La Salernitana punta ad una salvezza tranquilla, dopo l’acquisto di Lovato e un’attaccante d’esperienza come Bonazzoli può essere utile per i Campani. Nelle ultime ore diventa sempre più forte la voce che vede Pirola verso Salerno. Lorenzo Pirola, classe 02?, è un difensore centrale di piede mancino abile nel gioco aereo e negli anticipi sugli avversari. Bravo in marcatura e determinato nei tackle, è abile anche nelle marcature preventive e dispone di un’ottima personalità. Molte volte paragonato a Giorgio Chiellini per la sua stazza e forza fisica, è uno dei talenti più polarizzanti dell’ultimo decennio. La trattativa è verso le battute finali, ballano poche cifre ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)TMW- Lalavora in entrata, dopo aver quasi chiuso per Bonazzoli dalla Sampdoria ora si attende un colpo in difesa. Lapunta ad una salvezza tranquilla, dopo l’acquisto di Lovato e un’attaccante d’esperienza come Bonazzoli può essere utile per i Campani. Nelle ultime ore diventa sempre più forte la voce che vedeverso Salerno. Lorenzo, classe 02?, è un difensore centrale di piede mancino abile nel gioco aereo e negli anticipi sugli avversari. Bravo in marcatura e determinato nei tackle, è abile anche nelle marcature preventive e dispone di un’ottima personalità. Molte volte paragonato a Giorgio Chiellini per la sua stazza e forza fisica, è uno dei talenti più polarizzanti dell’ultimo decennio. La trattativa è verso le battute finali, ballano poche cifre ...

