Salernitana | Di Marzio | “Ecco il ritorno di Bonazzoli”

Salernitana DI Marzio- Il nuovo D.S. , Morgan De Sanctis lavora per costruire una Salernitana pronta per lottare di nuovo per la salvezza. Dopo l'acquisto di Lovato in difesa, a Salerno ora è tempo di ritorni. La Salernitana ha iniziato da poco il suo ritiro, nel frattempo il noto insider di mercato, Gianluca Di Marzio da conferme sul probabile ritorno di Bonazzoli a Salerno. I Campani hanno l'intesa sul cartellino del giocatore, 4.5 miliono di euro ai blucerchiati. Manca solamente l'accordo con l'agente del giocatore, per l'ingaggio. Sempre più vicina la fumata bianca per il ritorno di Bonazzoli alla corte di Nicola. Salernitana, giusto far ritornare Bonazzoli? Tante domande sul suo futuro, la voglia ...

