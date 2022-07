Salernitana, De Sanctis lavora per il ritorno di Bonazzoli: la situazione (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato Salernitana: il d.s. De Sanctis lavora al ritorno di Bonazzoli, manca ancora l’intesa con l’agente dell’attaccante Il d.s. della Salernitana Morgan De Sanctis lavora per completare il reparto d’attacco dopo l’arrivo di Botheim. Come riportato da Sky Sport, l’obiettivo è quello di riportare in granata Federico Bonazzoli che la scorsa stagione ha messo 12 gol in terra campana. Con la Sampdoria ci sarebbe ormai l’intesa sulla base di 4,5 milioni di euro, manca ancora invece quella con il calciatore. La trattativa con Tullio Tinti, agente di Bonazzoli, prosegue e i contatti tra le parti sono costanti per chiudere quanto prima l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato: il d.s. Dealdi, manca ancora l’intesa con l’agente dell’attaccante Il d.s. dellaMorgan Deper completare il reparto d’attacco dopo l’arrivo di Botheim. Come riportato da Sky Sport, l’obiettivo è quello di riportare in granata Federicoche la scorsa stagione ha messo 12 gol in terra campana. Con la Sampdoria ci sarebbe ormai l’intesa sulla base di 4,5 milioni di euro, manca ancora invece quella con il calciatore. La trattativa con Tullio Tinti, agente di, prosegue e i contatti tra le parti sono costanti per chiudere quanto prima l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

