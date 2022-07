Sadio Mane rivela un motivo per cui ha lasciato il Liverpool per il Bayern

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 15:16:05 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:ha recentemente fornito alcune informazioni sulper cui ha scelto di scambiare ilcon ilMonaco questa estate.ha recentemente completato un trasferimento da 35 milioni di sterline alMonaco per i Reds, ponendo fine alla sua pernza di sei anni nel Merseyside.è stato uno dei migliori giocatori di fascia alta della Premier League e senza dubbio sarà una grande mancanza per i Reds. Dopo essere passati al Monaco, molti fan ed esperti si sono chiesti perchéabbia scelto di lasciare ilper una squadra come il ...