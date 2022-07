Rugby, Italia sconfitta nell’ultimo test match: vince la Georgia 28-19 (Di domenica 10 luglio 2022) Ultimo test match con sconfitta per l’Italia del Rugby. All’Adjarabet Arena di Batumi, gli azzurri non riescono a dar seguito alle vittorie su Portogallo e Romania, arrendendosi alla Georgia con il punteggio di 28-19. Avvio molto complicato per la squadra di coach Crowley, che dopo 11? subisce la prima meta da parte di Todua dopo un’azione ben orchestrata dai Georgiani, e quattro minuti più tardi concede un’altra segnatura evitabile ad Abzhandadze. Arriva finalmente una reazione con un bella azione di pura potenza al 20? da parte di Menoncello e poco dopo con il piazzato di Allan. Al 33? l’Italia trova il sorpasso con Tommy Allen, ma due minuti dopo Niniashvili risponde agli azzurri e Abzhandadze trasforma per il 13-19 del primo tempo. La squadra di ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ultimoconper l’del. All’Adjarabet Arena di Batumi, gli azzurri non riescono a dar seguito alle vittorie su Portogallo e Romania, arrendendosi allacon il punteggio di 28-19. Avvio molto complicato per la squadra di coach Crowley, che dopo 11? subisce la prima meta da parte di Todua dopo un’azione ben orchestrata daini, e quattro minuti più tardi concede un’altra segnatura evitabile ad Abzhandadze. Arriva finalmente una reazione con un bella azione di pura potenza al 20? da parte di Menoncello e poco dopo con il piazzato di Allan. Al 33? l’trova il sorpasso con Tommy Allen, ma due minuti dopo Niniashvili risponde agli azzurri e Abzhandadze trasforma per il 13-19 del primo tempo. La squadra di ...

