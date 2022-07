Rudy Zerbi rivela la prima cosa che ha fatto dopo essere stato licenziato dalla Sony (e c’entra Maria De Filippi) (Di domenica 10 luglio 2022) Rudy Zerbi deve molto a Maria De Filippi. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi è stato intervistato da Lorella Cuccarini è ha ammesso che grazie a Maria è riuscito a superare un periodo difficile della sua vita: Allora io non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti non vanno nascosti perché è impensabile che tutto vada bene per una vita intera. Io sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony a 30 anni. Ero giovane, avevo potere, avevo i soldi, avevo tutto quello che volevo. Ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘guarda senti, c’è una fusione aziendale e quindi non abbiamo più ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 luglio 2022)deve molto aDe. L’insegnante di Amici diDeintervida Lorella Cuccarini è ha ammesso che grazie aè riuscito a superare un periodo difficile della sua vita: Allora io non mi sono mai vergognato di raccontare che sono. I fallimenti non vanno nascosti perché è impensabile che tutto vada bene per una vita intera. Io sono diventato presidente e amministratore delegato dellaa 30 anni. Ero giovane, avevo potere, avevo i soldi, avevo tutto quello che volevo. Ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘guarda senti, c’è una fusione aziendale e quindi non abbiamo più ...

