Rompicapo dei fiammiferi | Modifica la stella a 6 punte | ricorda che hai solo 2 mosse

Leggi su ck12

(Di domenica 10 luglio 2022) Sei un appassionato deicoi? Stavolta avraia disposizione perre laa 6(Studiogiochi screenshot)Questodeidellaa 6è perfetto per chi vuole mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo. Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli ee ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali. La nostra mente va allenata come ...