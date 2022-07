Roma, visite miracolose in Ama: 125 netturbini tornano idonei al lavoro dopo i controlli medici (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo management della municipalizzata ha deciso di accelerare gli accertamenti, che negli anni precedenti erano andati a rilento anche per effetto del Covid: dopo i 200 recuperati a maggio, a giugno si è aggiunto un altro 25 per cento Leggi su corriere (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo management della municipalizzata ha deciso di accelerare gli accertamenti, che negli anni precedenti erano andati a rilento anche per effetto del Covid:i 200 recuperati a maggio, a giugno si è aggiunto un altro 25 per cento

Pubblicità

Corriere : Roma, guariti di colpo altri 125 netturbini di Ama (dopo i controlli del nuovo management) - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - DiMarzio : .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato - luciano55321084 : LOTTA ALL’ASSENTEISMO Roma, visite “miracolose” in Ama: guariti di colpo altri 125 netturbini. È l’effetto controll… - angiode15 : Roma, visite miracolose in Ama: 125 netturbini tornano idonei al lavoro dopo i controlli medici -