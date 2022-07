Roma, nodo Zaniolo (verso la Juventus): quali sono i profili per sostituirlo (Di domenica 10 luglio 2022) Il futuro di Zaniolo resta in bilico Roma, 10 luglio 2022 - In casa Roma tiene ancora banco il futuro di Nicolò Zaniolo che punta sempre di più verso la Juventus . I giallorossi hanno pretese ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Il futuro diresta in bilico, 10 luglio 2022 - In casatiene ancora banco il futuro di Nicolòche punta sempre di piùla. I giallorossi hanno pretese ...

Pubblicità

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Quattro incendi di queste dimensioni in pochi giorni a #Roma “sono troppi per non autorizzare il fortissimo sospetto che… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Quattro incendi di queste dimensioni in pochi giorni a #Roma “sono troppi per non autorizzare il fortissimo sospetto che… - pensivin : RT @ultimenotizie: Quattro incendi di queste dimensioni in pochi giorni a #Roma “sono troppi per non autorizzare il fortissimo sospetto che… - Franciscktrue : RT @ultimenotizie: Quattro incendi di queste dimensioni in pochi giorni a #Roma “sono troppi per non autorizzare il fortissimo sospetto che… - notizieroma : RT @ultimenotizie: Quattro incendi di queste dimensioni in pochi giorni a #Roma “sono troppi per non autorizzare il fortissimo sospetto che… -