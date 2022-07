Roma, Mourinho insiste per questo giocatore (Di domenica 10 luglio 2022) José Mourinho continua a chiedere Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma pensa che l'argentino sia... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Josécontinua a chiedere Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dellapensa che l'argentino sia...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ???? Novità sul mercato della #Roma. Contatti in corso per regalare a Jose Mourinho l'ivoriano Wilfried Zaha del… - DiMarzio : #SergioOliveira saluta la #Roma con un post sui social: 'Un privilegio lavorare vicino a #Mourinho' - AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - infoitsport : Roma, Mourinho esclude Zaniolo dalla prima prova - Romagialloross4 : ??? #ASRoma, #Mourinho esclude #Zaniolo dalla prima prova col #Trastevere #CalciomercatoRoma #Calciomercato #ASR… -