Roma, incendio di Centocelle terribile: nube nera e fiamme alte. Rogo domato ma Vigili del Fuoco ancora a lavoro (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, incendio di Centocelle: sono sempre più grandi e pericolosi gli incendi che stanno martoriando la Capitale. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio, un grosso Rogo è scoppiato e ancora alle prime luce del mattino di domenica è in corso di spegnimento. Roma, incendio di Centocelle terribile: nube nera e fiamme alte Nel pomeriggio di sabato 9 luglio, è scoppiato un grosso e terribile incendio a Roma nella zona del parco di Centocelle. Intorno alle 19 le fiamme hanno superato via Palmiro Togliatti, alimentate dal vento, e si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni.

