Roma, incendio a Centocelle: nube di fumo e boati. Fiamme domate. FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le Fiamme, partite da un deposito vicino al Parco di Centocelle, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densa nube di fumo che ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le, partite da un deposito vicino al Parco di, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densadiche ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Agenzia_Ansa : Il Colosseo avvolto da una nube nera di fumo a causa del maxi incendio divampato nella zona est di Roma, nei pressi… - Agenzia_Ansa : Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle 'esplosioni' provenire dal vasto incendio che sta inter… - Radamante6 : RT @Resistenza1967: Terzo maxi incendio devastante consecutivo a Roma, non a Firenze, Napoli, Milano, Palermo, a ROMA (sempre lì). Io non h… - marchess88 : Ieri si è verificato un maxi incendio nell'area est di Roma che è partito dagli autodemolitori in #ViaCasilina -