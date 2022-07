Roma, incendio a Centocelle: avviata indagine, non si esclude alcuna ipotesi. FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le fiamme, partite da un deposito, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densa nube di fumo che ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi. I Vigili del fuoco, dopo una notte di lavoro: "Situazione sotto controllo". La Procura non esclude alcuna pista Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 luglio 2022) Il 9 luglio si è sviluppato il quarto grande rogo nella Capitale. Le fiamme, partite da un deposito, hanno suscitato allarme per le esplosioni e per la densa nube di fumo che ha avvolto l'intera zona e anche i vicini palazzi. I Vigili del fuoco, dopo una notte di lavoro: "Situazione sotto controllo". La Procura nonpista

Pubblicità

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - marco_borrano : RT @cribarca: Rendiamoci conto!!!! #centocelle #palmirotogliatti #incendio #Roma - gattoMostrino : RT @Gianni_Zulli: Roma deve essere commissariata per i prossimi 20/30 anni e allontanare tutti i partiti politici dalla città. Non c'è altr… -