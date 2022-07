Roma è fuori controllo. L'accusa: “Disegno criminoso dietro gli incendi” (Di domenica 10 luglio 2022) incendi a ripetizione a Roma. E la causa, almeno secondo il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, non può essere soltanto il caldo che sta stringendo la morsa sulla Capitale: “C'è senza dubbio un Disegno criminoso dietro gli incendi a Roma che coinvolgono sistematicamente gli autodemolitori. Negli ultimi 6 anni, almeno 10 incendi hanno coinvolto i cosiddetti sfasciacarrozze che operano in condizioni di illegalità e a ridosso di aree abitate. La Capitale subisce queste azioni delinquenziali perché in città non c'è controllo. La situazione di Roma è totalmente fuori controllo, si passa da fenomeni illeciti diffusi, come il rovistaggio, ai roghi di rifiuti, alle filiere ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022)a ripetizione a. E la causa, almeno secondo il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, non può essere soltanto il caldo che sta stringendo la morsa sulla Capitale: “C'è senza dubbio ungliche coinvolgono sistematicamente gli autodemolitori. Negli ultimi 6 anni, almeno 10hanno coinvolto i cosiddetti sfasciacarrozze che operano in condizioni di illegalità e a ridosso di aree abitate. La Capitale subisce queste azioni delinquenziali perché in città non c'è. La situazione diè totalmente, si passa da fenomeni illeciti diffusi, come il rovistaggio, ai roghi di rifiuti, alle filiere ...

