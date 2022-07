(Di domenica 10 luglio 2022). Di continuo, con episodi sempre più gravi e allarmanti. Il rischio catastrofe esiste e ieri se ne è avuta una prova generale, dopo l’o in zona Balduina e dopo quello al TMB di Malagrotta e quello all’Idroscalo. È da metà giugno che ne capitano di tutti i colori, al punto che anche il mite sindaco Gualtieri comincia ad essere colto da un qualche sospetto, un po’ come Fantozzi con il panettiere che corteggiava la Pina, aprendo cassetti e cassetti pieni di ciriole e sfilatini. E’ possibile – lo diranno forse gli inquirenti che seguono le inchieste (contro ignoti) che si vanno cumulando sui tavoli della Procura – che tutto questo corrisponda ad una occulta regia che vuole marcare il territorio nei confronti del potere legale o che si tratti di episodi scollegati fra di loro, alcuni dei quali sono effettivamente dolosi, ...

fattoquotidiano : L'ennesimo disastro di fuoco nella Capitale, stavolta nel quadrante, quello orientale, più popoloso della città… - fattoquotidiano : L'inferno di Gualtieri. Roma brucia e puzza, l'Acea prende i rifiuti. La Capitale nel degrado, leggi il reportage d… - MagicoPaola : RT @DavideR46325615: Roma brucia ormai da giorni ma nessuno dice che è colpa della mancata manutenzione del verde. Quello che sta accadendo… - robybeste : RT @PioBelmonte: Ne aggiungo un'altra. Roma brucia: chiudete le finestre. ?? ma come si fa - Cosimos74 : #Roma brucia, ma gli incendi vengono da lontano #RomaDailyNews -

come ai tempi di Nerone. Finalmente si è capito che l'autocombustione è molto improbabile. Ma l'Isis non c'entra. Anziché vigili del fuoco e inesperte guarire municipali, dovrebbero ...da Nord a Sud, da Est ad Ovest e uno dei cieli più suggestivi del mondo si tinge di nubi nere, di cenere e di un'aria irrespirabile. Quel cielo che potrebbe raccontare millenni di storia, ...Lancio un appello perché ci sia una corsa a donare libri all'istituzione storica di piazzale Flaminio data alle fiamme. Non abbassiamo la testa."Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si ...