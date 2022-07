Rivolta in Sri Lanka, violenze e caos per la crisi economica. Scontri nella notte (Di domenica 10 luglio 2022) - Ieri la fuga del presidente e l'assalto alla sua residenza e a quella del primo ministro. La situazione preoccupa anche gli Stati Uniti che chiedono una rapida soluzione della crisi. La strada ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 luglio 2022) - Ieri la fuga del presidente e l'assalto alla sua residenza e a quella del primo ministro. La situazione preoccupa anche gli Stati Uniti che chiedono una rapida soluzione della. La strada ...

Pubblicità

RaiNews : Sri Lanka in rivolta. Le proteste sono legate a una delle peggiori crisi economiche della storia del Paese. Il mal… - MichelaMiky74 : RT @Ruby_Rubina3: #SriLanka in rivolta per la dura #crisieconomica che sta colpendo il paese. La stessa che sta per massacrare noi. La d… - laboescapes : RT @GiansandroMerli: “L’assalto di ieri al palazzo presidenziale è impressionante. Non gli inquietanti e variopinti figuri che assaltarono… - dolores20943592 : RT @GuidoCrosetto: I criteri ESG, mal applicati, hanno portato alla “rivolta del riso” in Sri Lanka ed a proteste durissime dei contadini i… - dikkamanderlay : RT @GuidoCrosetto: I criteri ESG, mal applicati, hanno portato alla “rivolta del riso” in Sri Lanka ed a proteste durissime dei contadini i… -