Repubblica | a tradire Mertens | Dybala e Ronaldo è la convinzione fuori tempo che il talento dia l’immunità 

Su La Repubblica, Gabriele Romagnoli commenta la surreale situazione per cui calciatori come Mertens, Neymar, Dybala e Cristiano Ronaldo rischiano di rimanere disoccupati. "Loro sono ancora grandi e il calcio è diventato piccolo o è scoccata l'ora del ridimensionamento e, come si diceva dei cimiteri, anche le tribune sono piene di insostituibili? Non si è probabilmente mai vista una squadra così titolata di campioni in cerca di estimatore. Qualcosa è cambiato e sta andando storto, soprattutto per loro". Probabilmente sta esplodendo il sistema, scrive. Poi ci sono i cattivi consigli e l'arroganza dei campioni. "Avere un agente in famiglia non è mai un grande affare". "A tradirli è però soprattutto la distratta arroganza, la convinzione fuori tempo che il talento dia l'immunità".

