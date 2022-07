Regina Elisabetta: mai vista così, incredibile (Di domenica 10 luglio 2022) Regina Elisabetta, mai vista così: davvero incredibile, la sovrana britannica sta anche affrontando l’ennesima crisi di governo del suo regno. La Regina Elisabetta è la più longeva della storia del Regno Unito ed è ormai una figura iconica entrata di diritto nella storia e ormai una figura iconica in tutto il mondo. The Christmas Broadcast 2021 – The Royal Family (foto: ANSA/https://www.royal.uk/christmas-b/LONDRA).La sovrana britannica è davvero amata in tutto il mondo, tanto che sono tantissime le persone che seguono con interesse le notizie che arrivano dalla casa reale; a quanto pare, di recente, è stata vista come mai prima d’ora. Regina Elisabetta, mai vista ... Leggi su formatonews (Di domenica 10 luglio 2022), mai: davvero, la sovrana britannica sta anche affrontando l’ennesima crisi di governo del suo regno. Laè la più longeva della storia del Regno Unito ed è ormai una figura iconica entrata di diritto nella storia e ormai una figura iconica in tutto il mondo. The Christmas Broadcast 2021 – The Royal Family (foto: ANSA/https://www.royal.uk/christmas-b/LONDRA).La sovrana britannica è davvero amata in tutto il mondo, tanto che sono tantissime le persone che seguono con interesse le notizie che arrivano dalla casa reale; a quanto pare, di recente, è statacome mai prima d’ora., mai...

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - RaiNews : “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in part… - ZGravita : RT @AncoraMarina65: #ungiornoinpretura Ma della mammina che in carcere ha detto ai figliuoli 'in prima pagina vi hanno messo, manco (Willy)… - vito22222 : Praticamente i due imbecilli vogliono tuttti gli onori della corona,ma non gli oneri? Si credono più furbi degli al… - MagicoPaola : RT @AncoraMarina65: #ungiornoinpretura Ma della mammina che in carcere ha detto ai figliuoli 'in prima pagina vi hanno messo, manco (Willy)… -