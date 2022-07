Reddito di cittadinanza, Conte: “Ha anche tolto braccia alla mafia” (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Reddito di cittadinanza non è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentato anche una concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Così Giuseppe Conte su FB. “Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno strumento che ha tolto braccia alle mafie: il Reddito di cittadinanza non ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, ma anche criminalità e violenza agendo come presidio di legalità”, prosegue Conte. “In Sicilia, grazie anche alla tenacia del M5S e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ildinon è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentatouna concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali”. Così Giuseppesu FB. “Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione ‘Vento’ hanno confermato la bontà di uno strumento che haalle mafie: ildinon ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, macriminalità e violenza agendo come presidio di legalità”, prosegue. “In Sicilia, grazietenacia del M5S e di ...

