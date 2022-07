Raduno Juventus | l’arrivo di Bonucci e de Ligt al J-Medical | VIDEO

Pubblicità

Le vacanze sono terminate ed è tempo di visite mediche prima delagli ordini di Max e prima della tournée in programma negli Stati Uniti dal 21 al 31 luglio. Nella mattinata molti bianconeri ......stati impegnati con le Nazionali e non erano dunque stati convocati per la sorta di pre -... Sarà una"virtuale" , quella che Allegri comincerà ad allenare da domani, come d'altra parte ...Al via la nuova stagione dei bianconeri. È il giorno del raduno ufficiale in casa Juventus. Già da inizio settimana avevano iniziato ad arrivare i primi giocatori alla Continassa per le visite… Leggi ...De Ligt è tornato a Torino per l'inizio del ritiro e alcuni tifosi della Juventus gli hanno chiesto di non andare al Bayern Monaco ...