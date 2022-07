Quarant’anni fa Italia-Germania 3-1: i momenti cult della partita con cui ci scoprimmo nazione – La gallery (Di domenica 10 luglio 2022) Fu il primo Mondiale vinto da almeno tre generazioni diverse: l’ultima volta, nel 1938, non c’era la televisione, non c’era il presidente della Repubblica e stavano già soffiando brutti venti. Fu l’improvvisa ed entusiasmante presa di coscienza che esistevamo anche noi, come squadra di calcio, e di conseguenza come nazione, ed eravamo i più forti di tutti. Italia-Germania 3-1 fu il punto esclamativo della Settimana Santa del nostro pallone – iniziata il lunedì precedente con il 3-2 al Brasile, Rossi-Rossi-Rossi, e proseguita il giovedì con il 2-0 alla Polonia, Rossi-Rossi – e fece da apripista a un decennio spensierato e frenetico che portò in Italia il meglio del calcio mondiale, almeno per 15 anni: Platini, Maradona, Zico, Rummenigge, Van Basten, Ronaldo… Dieci anni da cicala di cui ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Fu il primo Mondiale vinto da almeno tre generazioni diverse: l’ultima volta, nel 1938, non c’era la televisione, non c’era il presidenteRepubblica e stavano già soffiando brutti venti. Fu l’improvvisa ed entusiasmante presa di coscienza che esistevamo anche noi, come squadra di calcio, e di conseguenza come, ed eravamo i più forti di tutti.3-1 fu il punto esclamativoSettimana Santa del nostro pallone – iniziata il lunedì precedente con il 3-2 al Brasile, Rossi-Rossi-Rossi, e proseguita il giovedì con il 2-0 alla Polonia, Rossi-Rossi – e fece da apripista a un decennio spensierato e frenetico che portò inil meglio del calcio mondiale, almeno per 15 anni: Platini, Maradona, Zico, Rummenigge, Van Basten, Ronaldo… Dieci anni da cicala di cui ...

Mundial '82, il trionfo che fece uscire l'Italia dal complesso di inferiorità Domani sono quarant' anni dalla finale con la Germania che ci gettò in uno stato di grazia, fiducia e euforia, su cui l'Italia campò almeno per il decennio successivo, cancellando gli anni del ... Claudio Gentile racconta il Mundial della rinascita É stato il M undial della rinascita , ma l'Italia vinse anche ... In bici quasi mai faccio meno di 100 chilometri! Quarant'anni dopo, ... Domani sonodalla finale con la Germania che ci gettò in uno stato di grazia, fiducia e euforia, su cui l'campò almeno per il decennio successivo, cancellando glidel ...É stato il M undial della rinascita , ma l'vinse anche ... In bici quasi mai faccio meno di 100 chilometri!dopo, ...