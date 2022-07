Quanti soldi ha guadagnato Novak Djokovic vincendo Wimbledon 2022? Montepremi milionario: tutte le cifre (Di domenica 10 luglio 2022) Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2022. Il tennista serbo ha sconfitto Nick Kyrgios nella finale andata in scena sull’erba londinese e ha conquistato questo Slam per la settima volta in carriera, difendendo il trofeo alzato al cielo lo scorso anno battendo Matteo Berrettini nell’atto conclusivo. L’ex numero 1 al mondo, grande favorito della vigilia, è stato costretto a rimontare dallo 0-1 e nel quarto set è stato trascinato ai vantaggi dall’estroso australiano, ma sulla lunga distanza è riuscito a sfoderare tutto il suo talento e ad avere la meglio in maniera perentoria. Novak Djokovic ha così portato a casa il 21mo sigillo nello Slam e continua a inseguire Rafael Nadal, ora distante una sola lunghezza dopo la doppia affermazione tra Australian Open e Roland Garros. Si tratta di un ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)ha vinto. Il tennista serbo ha sconfitto Nick Kyrgios nella finale andata in scena sull’erba londinese e ha conquistato questo Slam per la settima volta in carriera, difendendo il trofeo alzato al cielo lo scorso anno battendo Matteo Berrettini nell’atto conclusivo. L’ex numero 1 al mondo, grande favorito della vigilia, è stato costretto a rimontare dallo 0-1 e nel quarto set è stato trascinato ai vantaggi dall’estroso australiano, ma sulla lunga distanza è riuscito a sfoderare tutto il suo talento e ad avere la meglio in maniera perentoria.ha così portato a casa il 21mo sigillo nello Slam e continua a inseguire Rafael Nadal, ora distante una sola lunghezza dopo la doppia affermazione tra Australian Open e Roland Garros. Si tratta di un ...

