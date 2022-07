Quando la scienza è una buffonata (Di domenica 10 luglio 2022) Scoperte improbabili, invenzioni fasulle, avvistamenti sensazionali: in un saggio tutti gli scherzi che fisici, biologi e serissimi enti di ricerca da sempre architettano per prendere in giro il pubblico (e in fondo anche sé stessi). Mentre studiano le leggi arcane che regolano la danza dell’universo o scrutano nell’invisibile vita di esseri microscopici, quanto tempo avranno gli scienziati per divertirsi e perdere tempo in futili attività? Quanto basta, evidentemente, a inventarsi di continuo beffe assortite e scoperte improbabili, tutte sostenute da puntigliose supercazzole. A raccogliere la tradizione goliardica di chi immaginiamo sempre serioso e pure un filo pedante è il giornalista Vito Tartamella, nel libro Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici (Dedalo edizioni): attirato nel vortice delle burle di laboratorio, come racconta, da Quando scoprì un ... Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022) Scoperte improbabili, invenzioni fasulle, avvistamenti sensazionali: in un saggio tutti gli scherzi che fisici, biologi e serissimi enti di ricerca da sempre architettano per prendere in giro il pubblico (e in fondo anche sé stessi). Mentre studiano le leggi arcane che regolano la danza dell’universo o scrutano nell’invisibile vita di esseri microscopici, quanto tempo avranno gli scienziati per divertirsi e perdere tempo in futili attività? Quanto basta, evidentemente, a inventarsi di continuo beffe assortite e scoperte improbabili, tutte sostenute da puntigliose supercazzole. A raccogliere la tradizione goliardica di chi immaginiamo sempre serioso e pure un filo pedante è il giornalista Vito Tartamella, nel libro Il pollo di Marconi e altri 110 scherzi scientifici (Dedalo edizioni): attirato nel vortice delle burle di laboratorio, come racconta, dascoprì un ...

