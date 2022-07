Putin, ecco l'anello debole. Ex comandante Nato: «Distruggere il ponte di Kerch per assestare il colpo decisivo alla Russia» (Di domenica 10 luglio 2022) Un colpo decisivo alla Russia puntando l'anello debole di Putin. L'Ucraina ha la necessità di arrivare a una svolta nel conflitto e secondo l'ex comandante della Nato in... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 luglio 2022) Unpuntando l'di. L'Ucraina ha la necessità di arrivare a una svolta nel conflitto e secondo l'exdellain...

Pubblicità

leone_ottanta : @MediasetTgcom24 Ecco un cretino, Putin manco ti caca, con tutti i politici italiani, trovane uno della tua cittá d… - FertGiuseppe : @davideravera bianco? ma se oramai siamo invasi da diversamenti bianchi, ecco perché Putin vincerà: incarna l'Europa Bianca e Cristiana - Fabry0222 : #Rybakina vince Wimbledon ed intervistata afferma: “se condanno la guerra in Ucraina? Non so cosa rispondere” Ecco… - salerno_vince : RT @elevisconti: Per chi non ci credesse, ecco la 'clausola coda di paglia' sul patto Molotov-Ribbentrop, raccontata sul Corriere. è incred… - luciogalluzzi : Ecco! LE SIGARETTE IN #UCRAINA ADESSO HANNO QUESTO AVVERTIMENTO: 'Dovresti smettere di fumare per vedere come muore… -