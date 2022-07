Pupi Avati ha ricevuto il “Golden Spike Award” | premio alla carriera al “Social World Film Festival”

(Di domenica 10 luglio 2022)haillo scorso 8 luglio al, durante la dodicesima edizione della kermesse cinematografica che si sta tenendo in questi giorni a Vico Equense.aldi Vico Equenseal– Ph © Federica LamagraIl cineasta ospite d’onore della ...

Pubblicità

sonogiorgia_ : RT @itsart_it: Un evento con i brani più emozionanti di #LucioDalla, raccontati da Pupi Avati, @ernieassa e @Carone_Official al @Museo_MAXX… - florindacampan1 : RT @itsart_it: Un evento con i brani più emozionanti di #LucioDalla, raccontati da Pupi Avati, @ernieassa e @Carone_Official al @Museo_MAXX… - NapoliNelCinema : Dal fallimento degli inizi al film su Dante: la saggezza di #PupiAvati al @socialfestival di Vico Equense… - SignorTrofimov : RT @Luzin___: Mentre aspettavo la mia Margherita ( nel senso di pizza), alla TV un giovane Paolo Conte, cantava gelato al limon. Quasi trat… - Carone_Official : RT @itsart_it: Un evento con i brani più emozionanti di #LucioDalla, raccontati da Pupi Avati, @ernieassa e @Carone_Official al @Museo_MAXX… -

... del Festival di Locarno, di quelli di San Sebastian e di Taormina, quindi Fredo Valla, formatosi alla Scuola "Ipotesi Cinema" di Ermanno Olmi e co - autore di programmi con, sceneggiatore ...- - > Il regista, atteso a fine settembre nelle sale con il suo film su Dante Alighieri . Riccione Che il grande schermo stia lottando per riconquistare il pubblico finora più allettato dal divano che dalla ...In anteprima il doc del regista Luca Postiglioni prodotto da Rai Movie. "Se la bussola è il cinema la narrazione si dipana intorno ad altri due ...Nel gennaio 2014 ha ufficializzato il fidanzamento con l’attore Marco Bocci. Hanno due figli. Ma stavolta falliscono.