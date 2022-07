PUC Sant’Angelo a Cupolo | l’amministrazione ha incontrato la cittadinanza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Si è svolto il primo incontro con laper illustrare le linee giuda del PUC, il nuovo strumento urbanistico (adottato ma non approvato) dalprecedente e che, ad oggi, trova applicazione solo ai fini tributari. Nel corso dell’assemblea, il Vicesindaco Antonio Tornusciolo e il Sindaco Diego Cataffo hanno evidenziato la necessità di dare compimento all’iter che le precedenti amministrazioni non sono riuscite a completare. Nelle parole del Vicesindaco le motivazioni dell’incontro: “E’ nostra intenzione procedere celermente all’approvazione del Piano, tenendo conto delle istanze e delle esigenze dei cittadini. Ricordiamo che l’attuale PUC è sul tavolo dal 2006 ed ovviamente in questo lasso di tempo piuttosto lungo, possono essere cambiate ...