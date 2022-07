Psg | dalla Francia | Campos vuole Khepren Thuram del Nizza

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022) Il Psg mette nel mirino. Dopo l’arrivo di Vitinha e in attesa di affondare per l’interista Milan Skriniar, il nuovo direttore sportivo del club Luissi muove in direzione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista 21enne dele della Nazionale Under 21 francese è stato uno dei pilastri nella passata stagione per Christophe Galtier, nuovo allenatore del Psg. Prima di effettuare nuovi acquisti però, il Paris Saint-Germain deve alleggerire la rosa: i primi ad andarsene potrebbero essere Idrissa Gueye e Danilo Pereira. Situazione più complicata invece per Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Mauro Icardi e Georginio Wijnaldum. SportFace.