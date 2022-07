Profumi d’Italia | souvenir per rinfrescare la pelle

Leggi su amica

(Di domenica 10 luglio 2022) Come nasce un profumo? A volte l’ispirazione arriva dai luoghi del cuore e non c’è bisogno di “viaggiare” troppo lontano con la fantasia. L’odore dell’erba appena tagliata nei campi da golf alle porte di Roma, quello dei limoneti della Costiera Amalfitana o delle onde che si infrangono contro la roccia vulcanica delle Isole Eolie possono passare dai ricordi allauna volta distillati dai maestrieri e racchiusi in scenografici flaconi. Verbenis di Acqua di Stresad’Italia: si parte dal Duomo Il viaggio tra i luoghi del nostro Paese che hanno deciso di lasciare una scia profumata non può che iniziare da Milano. O meglio, dalle guglie di marmo rosa del suo Duomo. La prima fragranza dedicata a un monumento è nata da un’idea della startup genovese Euthalia Fragrances, che ha regalato alla “bella Madonnina” un bouquet ...