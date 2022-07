Prima di annunciare di voler lasciare lo United Ronaldo ha incassato un bonus da 900mila euro (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto scrive il Sun, Prima di annunciare di voler lasciare il Manchester United, Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto dal club un bonus a sei cifre. Secondo fonti molto vicine al club, la decisione del portoghese di andar via, in virtù del lauto introito incassato, non è piaciuta di certo alla società, anche se non ha fatto nulla di male, visto che il bonus gli è stato concesso dal club. La fonte ha dichiarato: “Tutti i contratti sono stati rinnovati all’inizio di luglio e poi è uscita la notizia che Cristiano voleva andarsene. Non ha fatto nulla di sbagliato, ma alcune persone hanno suggerito che la tempistica di tutto ciò potrebbe non essere una coincidenza e CR7 potrebbe aver rivelato il suo desiderio di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto scrive il Sun,didiil Manchester, Cristianoavrebbe ricevuto dal club una sei cifre. Secondo fonti molto vicine al club, la decisione del portoghese di andar via, in virtù del lauto introito, non è piaciuta di certo alla società, anche se non ha fatto nulla di male, visto che ilgli è stato concesso dal club. La fonte ha dichiarato: “Tutti i contratti sono stati rinnovati all’inizio di luglio e poi è uscita la notizia che Cristiano voleva andarsene. Non ha fatto nulla di sbagliato, ma alcune persone hanno suggerito che la tempistica di tutto ciò potrebbe non essere una coincidenza e CR7 potrebbe aver rivelato il suo desiderio di ...

