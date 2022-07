Prezzo benzina alle stelle nonostante sconti su Iva e accise

(Di domenica 10 luglio 2022) - Chi è in partenza per le vacanze potrà affrontare rincari fino a 80 euro in più rispetto all'anno scorso. Il record del caro - pieno spetta alla tratta Bolzano - Trapani

Pubblicità

GItalia60 : @Socialmenteesc Mi sa che dovremo aspettare ancora qualche mese di recessione, inflazione, bollette gas/luce, prezz… - Cyberzaz : @disinformatico Che cavolata, attualmente di notte l'energia avanza e le insegne consumano molto meno di un'auto. I… - GigiEinaudi : @DomReimondi1975 @GuidoCrosetto La Meloni ha già detto che porterà il prezzo della benzina a 1300 lire al litro?… - corcordiumss : ha visto il prezzo della benzina e ha detto “vado a piedi” - L60Pippo : RT @UnoFRAtanti: Nel 1990 il prezzo della benzina era di 1450 lire al litro, ora è circa a 4200 lire al litro. L'aumento è del 220% circa.… -

- Chi è in partenza per le vacanze potrà affrontare rincari fino a 80 euro in più rispetto all'anno scorso. Il record del caro - pieno spetta alla tratta Bolzano - Trapani... in base agli ultimi dati settimanali del Mite, ilmedio dellaè rincarato del 26,4% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il diesel ha subito una impennata del 35,3%.Chi è in partenza per le vacanze potrà affrontare rincari fino a 80 euro in più rispetto all'anno scorso. Il record del caro-pieno spetta alla tratta Bolzano-Trapani ...La mappa dei prezzi. Benzina - Tratta km spesa aumento su 2021. Torino - Reggio Calabria 1.362 km 330,8 euro +69. Milano-Lecce 1.031 km 250,5 +52,5 euro. Genova-Salerno 742 km 180,3 euro +37,7. Firenz ...