“Precipitato nel vuoto” Eugenio morto di fronte agli occhi della moglie | il tragico racconto

(Di domenica 10 luglio 2022) Cortina, escursionista inciampa e precipita nel. ÈcosìGlorialanza, romano di 68 anni che si trovava sul Lagazuoi con lae un amico. Un’altra tragedia in montagna dopo la strage sulla Marmolada e la morte di un ragazzo di 28 annidalla ferrata Laurenzi tra l’Alpe di Tires ed il Catinaccio. Per quanto riguarda Glorialanza l’allarme al Suem è arrivato alle 12 e 30 di sabato 9 luglio. L’uomo, accompagnata dallae un’altra persona, aveva intenzione di raggiungere l’ingresso a monte delle Gallerie, ma è inciampato ed è caduto nelal lato del sentiero. Immediatamente sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino eGuardia di Finanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo aver prelevato un ...